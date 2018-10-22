Курс валют на 23 октября: гривна укрепилась после решения МВФ

Фото: Пресс-центр НБУ

Курс валют от НБУ на 23 октября

Национальный банк укрепил курс гривны. Курс доллара на межбанке в покупке и продаже снизился.



Национальный банк Украины установил на вторник, 23 октября, официальные курсы валют на уровне:



– 100 долларов США – 2808.0405 гривен (-10,1596);



– 100 евро – 3227.5618 гривны (-4,9137).



Курс доллара на межбанковском валютном рынке в понедельник снизился на десять копеек — до 28,08 гривен.



Котировки евро упали в покупке и продаже сболее чем на 10 копеек — до 32,27-32,35 грн.



Отметим, международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s Global Ratings прогнозирует обменный курс гривны к доллару на конец текущего года на уровне 29,5 грн/долл. Аналитики агентства также дали прогноз по украинской валюте на три ближайшие года.







Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник