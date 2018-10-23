Курс валют на 23 октября: доллар отступил, но готовится к прыжку

Курс валют на 23 октября 2018 года: доллар подешевел на 10 копеек

На вторник 23 октября Нацбанк установил официальные курсы основных иностранных валют на следующем уровне:

100 долларов США – 2808.0405 гривны

100 евро – 3227.5618 гривны

10 российских рублей – 4.2998 гривны.

Курс доллара на 23 октября упал на 10 копеек до 28,08 грн. Курс евро НБУ на 23 октября понизился на 4 копейки до 32,28 грн. Российский рубль продолжает дорожать по отношению к гривне. Такие данные опубликованы на сайте регулятора.

В понедельник 22 октября, предыдущий банковский день, действовали такие официальные курсы иностранных валют:

100 долларов США – 2818.2001 гривны

100 евро – 3232.4755 гривны

10 российских рублей – 4.2821 гривны.

Курс валют на 23 октября

На украинском межбанковском валютном рынке в понедельник 22 октября доллар обвалился. Американская валюта к концу сессии подешевела на 2 копейки в покупке и на 3 копейки в продаже. Курс евро снизился на 21 копейку в покупке и на 22 копейки в продаже.

Спрос и предложение на торгах были уравновешены благодаря выходу Нацбанка через Matching со скупкой излишков доллара по цене 28,09 гривен — не менее 10 млн долларов. В 12 часов дня был установлен справочный курс доллара на уровне 28,0833 грн (в предыдущий банковский день, пятницу, он был на уровне 28,1847 грн). К окончанию торгов на межбанке доллар упал до 28,08/28,10 грн. Евро к концу дня в понедельник снизился до 32,23/32,24.

Напомним, в пятницу 19 октября торги на межбанке закрылись на уровне 28,14/28,16 грн за 1 доллар. Торги по евро завершились на уровне 32,33/32,35. Рублевый рынок закрылся котировками 0,4298/0,4303.

Был опубликован рейтинг Всемирного банка, Украина улучшила свои результаты в индексе качества государственного управления WGI. Регуляторная среда для бизнеса в Украине за год улучшилась, хотя все еще остается в отрицательной зоне. Согласно результатам Всемирного банка, этот показатель улучшился в 2017 году до минус 0,32. В 2016 году он составлял минус 0,43.

Хотя за весь период, в течение которого касательно Украины составляли подобный рейтинг, страна никогда не выходила из “минусов”. Худший показатель был в 1998 году – минус 0,76. В 2017-м Украина показала максимальный результат. Также поднялся и общий рейтинг среди 213 стран. За 2017 год он составил 40,38%. Это означает, что у 40,38% стран мира уровень регуляторной политики хуже, чем у Украины. По итогам 2016 года показатель Украины составил 36,06%, а в 2015-м – 29,81%. Это означает, что Украина постепенно поднимается в общем рейтинге.

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