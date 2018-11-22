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Курс валют на 23 ноября: гривну укрепили

Курс валют 22 Ноя 2018
Курс валют на 23 ноября: гривну укрепили
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Фото: Пресс-центр НБУ

Курс валют от НБУ на 23 ноября

Национальный банк укрепил курс гривны. Курс доллара на межбанке в покупке и продаже немного вырос.


Национальный банк Украины установил на пятницу, 23 ноября, официальные курсы валют на уровне:


– 100 доллар в США – 2 774,5837 гривен (-2,9061 грн);


– 100 евро – 3 163,8578 гривны (-4,9803 грн).


По данным IBC.ua, курс доллара на межбанковском валютном рынке в четверг в покупке вырос на пять копеек, а в продаже — на две копейки, до 27,72-27,74 грн.


Котировки евро в покупке упали на три копейки, а в продаже – на одну, до 31,66-31,70 грн.


Украинский бизнес дал валютный прогноз на 2019 год


Ранее сообщалось, что международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s Global Ratings прогнозирует обменный курс гривны к доллару на конец текущего года на уровне 29,5 грн/долл.


 


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