Курс валют на 23 июля: евро и доллар внезапно подскочили

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс иностранной валюты на начало рабочей недели, 23 июля. Так, украинскую валюту укрепили до 26,44 за доллар. Об этом свидетельствуют официальные данные на сайте регулятора.

Официальные курсы валют установлены на следующем уровне:

2644.6104 гривны за 100 долларов;

3069.7584 гривны за 100 евро;

4.1655 гривны за 10 рублей.

Таким образом, курс доллара, по сравнению с показателями в среду, 18 июля, вырос в цене на 0,22 копейки. Кроме того, евро подорожал на 25 копеек. Стоимость 10 российских рублей уменьшилась на 3 копейки.

Напомним, до конца лета украинцы могут быть спокойны, так как в Украине, по словам экспертов, не ожидается существенных изменений курса доллара к гривне. По убеждению экономического эксперта Максима Праздникова, курс американской валюты останется на отметке в 26-26,5 грн/$.

«Если мы говорим до конца лета, то тут вряд ли стоит ожидать каких-то существенных потрясений или колебаний. То есть курс в районе 26-26,5 грн за доллар – он видится более-менее стабильным и не предвидится никаких изменений. То есть выход за пределы 27 грн за доллар не ожидает на сегодняшний день никто», — отмечает эксперт.

Как сообщал портал Знай.ua, новый кризис во всем мире, спровоцированный оттоком денег из развивающихся американских рынков, может спровоцировать критическое падение украинской национальной валюты. Об этом рассказал финансовый эксперт Эрик Найман.

Также портал Знай.ua писал, что в Киеве в августе могут начаться перебои с электроэнергией, а подготовка к отопительному сезону окажется под угрозой срыва. Кроме того, Кабинет министров пересмотрит тариф на газ (без роста не обойтись), а кредиты в банках могут подорожать. Так, в Украине с 1 августа стартует очередной шаг на пути к запуску рынка газа — суточная балансировка. На простых украинцах это решение практически не повлияет, однако в будущем это может дать толчок развитию рынка. Во всяком случае, так утверждают в Национальной комиссии в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП).





Источник