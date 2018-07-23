Курс валют на 23 июля: долги перед МВФ аукнулись Украине

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро.

По состоянию на 23 июля стоимость доллара составляет 26 гривен 45 копеек, то есть на 2 копейки дешевле, чем на выходных.За один евро придется отдать 30 гривен 87 копеек – на 19 копеек дороже, чем в пятницу.

Курс валют в Украине, данные Минфина (23 июля 2018 года)



Курс валют в Украине: прогнозы экспертов на 2018 год

В течение последних дней американская валюта подорожала в среднем на 20 копеек, еще в начале прошлой недели курс доллара составил 26,21 грн, а уже сегодня — 26,44 грн. Впрочем, такие изменения не стали неожиданностью для экономических экспертов – ситуация на внешних рынках все больше влияет на Украину, в частности снижение выручки экспортеров, повышение цен на товары аграрной промышленности, а также продукцию горно-металлургического комплекса.

Экономика Украины по регионам

Также ЕС счел нужным установить импортные квоты на металлопродукцию, под которые попала и Украина. К тому же иностранцы продали украинских гособлигаций на 40 млн грн, из-за изменения структуры на внешних рынках резко упало предложение, а спрос остался на прежнем уровне. Связано колебания курса с внешними долгами Украины – Минфин активно скупает валюту, ведь пришло время возвращать кредиты МВФ. Когда рассчитаются с иностранными партнерами, гривна снова понемногу отвоюет свои позиции.

Теневая экономика Украины

По прогнозу экспертов, к осени аномальных скачков курса валют больше не предвидится: он будет колебаться в пределах от 26 до 27 грн / доллар. До конца августа существенных колебаний не будет, за доллар будут просить в пределах 26,1-26,3 грн.

Смотрите: курс гривны по отношению к доллару, прогноз на 2018 год

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Как сообщал Знай.uа, популярная криптовалюта біткоін находится на отметке 7 тысяч долларов. Так, за последние сутки он вырос в цене на 1,08% и составил 7 492,33 тысяч долларов, и это при рыночной капитализации 128,5 млрд долларов.

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