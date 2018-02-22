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Курс валют на 23 февраля: гривна сдает позиции

Курс валют22 Фев 2018
Курс валют на 23 февраля: гривна сдает позиции
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Фото: Пресс-центр НБУ

Курсы валют НБУ

Национальный банк ослабил официальный курс гривны к доллару на 8 копеек. В то же время курс национальной валюты к евро практически не изменился.


Национальный банк Украины на 23 февраля 2018 года ослабил курс национальной валюты до 27,07 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.


НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:


– 100 долларов США – 2707,1843 гривны (+8,3804);


– 100 евро – 3323,3394 гривны (+0,572);


– 10 российских рублей – 4,7695 гривны (+0,0058).


Торги на межбанковском валютном рынке закрылись ростом курса доллара до 27,04-27,07 грн.


Евровалюта выросла в покупке на 3 коп., а в продаже — на 5 коп. и теперь составляет 33,33-33,37 грн соответственно.


Курс российского рубля также незначительно вырос — до 0,477-0,478 грн.


Напомним, активы Национального банка Украины по состоянию на 1 января 2018 года достигли 1 трлн 26 млрд гривен. 


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