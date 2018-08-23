Курс валют на 23 августа: гривна в свободном падении

Курс валют на 23 августа 2018 года: евро вырос больше чем на полгривны за день, доллар приближается к 28 грн.

На четверг 23 августа 2018 года Национальный Украины установил курсы иностранных валют на таком уровне:

100 долларов США – 2788,5488 гривны

100 евро – 3239,1783 гривны

10 российских рублей – 4.1241 гривны.

Курс доллара на 23 августа прибавил 18 копеек, поднявшись до 27,89 грн. Курс евро НБУ на 23 августа подскочил на 52 копейки до 32,39 гривен. Российский рубль немного подешевел по сравнению с предыдущим банковским днем.

В среду 22 августа 2018 года действовали такие официальные курсы основных иностранных валют:

100 долларов США – 2770,9475 гривны

100 евро – 3187,1438 гривны

10 российских рублей – 4.1248 гривны.

В среду 22 августа на украинском межбанковском валютном рынке котировки доллара в середине дня достигали отметки 27,91. Но потом на рынок вышли крупные игроки с большими суммами, и курс пошел вниз. К моменту окончания торгов доллар подешевел на 3 копейки в покупке и на 5 копеек в продаже. Курс евро вырос на 4 копейки в покупке и на 1 копейку в продаже.

НБУ не участвовал в аукционе. Справочный курс НБУ на 12 часов составил 27,8933 гривен за доллар. До закрытия торгов доллар подешевел до 27,83/27,86. Евро в среду поднялся к концу дня до 32,28/32,31.

Напомним, во вторник 21 августа торги на межбанке закрылись в диапазоне 27,71/27,76 грн/$. Торги по евро закрылись на уровне 31,93/31,99. Рублевый рынок закрылся котировками 0,4105/0,4115.

На наличном рынке 22 августа доллар поднялся на 14 копеек в покупке и на 15 копеек в продаже, до 27,89/28,00. Курс евро вырос на 25 копеек в покупке и на 30 копеек в продаже, перевалив за отметку 32 грн за 1 евро – 32,00/32,20.

В рейтинге лучших стран для ведения бизнеса, который составила Ассоциация европейских торгово-промышленных палат (Eurochambres), среди 46 стран континента Украина заняла 46 место. С прошлого года позиции Украины не улучшились, она замыкает список с 48-ю баллами.

Из соседних для Украины государств в рейтинге «Лучшие европейские страны для бизнеса» в текущем году снова выше всех оказалась Польша, хотя и ухудшила свои показатели — теперь она занимает 19-е место. Словакия осталась на 25-м месте, Румыния опустилась на 27-ю позицию, Беларусь поднялась на 31-е место, Венгрия — упала на 32-е, а Россия улучшила свои указатели до уровня Молдовы — две страны делят между собой 42-ю позицию. Как и в прошлом году, первое место в рейтинге занимает Дания, Норвегия поднялась на второе место, на третьем месте остается Финляндия.

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