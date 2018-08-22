Курс валют на 23 августа: гривна ускорила падение

Фото: Корреспондент.net

Нацбанк установил официальные курсы валют на четверг

Курс доллара на межбанке в продаже вырос на 10 копеек – до 27,86 грн/долл, курс покупки поднялся на 12 копеек до 27,83 грн/долл.



Национальный банк Украины на 23 августа 2018 года более чем на 13 копеек понизил курс гривны – до 27,88 гривен за доллар – по сравнению с предыдущим банковским днем. По отношению к еро национальная валюта обвалилась сразу на 52 копейки – до 32,39 гривен за евро.



Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора в среду, 22 августа.



НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:



– 100 долларов США – 2788,5488 гривны (+13,4247);



– 100 евро – 3239,1783 гривны (+52,0345);



В третий рабочий день недели курс доллара на межбанке в продаже вырос на 10 копеек – до 27,86 грн/долл, курс покупки поднялся на 12 копеек до 27,83 грн/долл.



Напомним, за минувшую неделю гривна потеряла в стоимости столько же, как за весь июль, девальвировав на 1,9%.



При этом, за последние три недели НБУ продал 526,6 млн долларов в ходе интервенций для сглаживания колебаний на межбанке.



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