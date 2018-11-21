Вы здесь: Главная / Курс валют / Курс валют на 22 ноября: гривну ослабили

Курс валют на 22 ноября: гривну ослабили

Курс валют 21 Ноя 2018
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Загрузка...

Курс валют на 22 ноября: гривну ослабили

Фото: Пресс-центр НБУ

Курс валют от НБУ на 22 ноября

Национальный банк ослабил курс гривны. Курс доллара на межбанке в покупке и продаже немного снизился.


Национальный банк Украины установил четверг, 22 ноября, официальные курсы валют на уровне:


– 100 долларов США – 2 777,4898 гривен (+1,1023 грн);


– 100 евро – 3 168,8381 гривны (-2,0741 грн).


По данным IBC.ua, курс доллара на межбанковском валютном рынке в среду в покупке упал на две копейки, а в продаже — на три копейки, до 27,2-27,74 грн.


Котировки евро в покупке и продаже не изменились, оставшись на уровне предыдущего торгового дня – 31,69-31,71 грн.


Украинский бизнес дал валютный прогноз на 2019 год


Ранее международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s Global Ratings прогнозирует обменный курс гривны к доллару на конец текущего года на уровне 29,5 грн/долл. Аналитики агентства также дали прогноз по украинской валюте на три ближайшие года.


 


Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник

Наличный курс на 21 ноября: доллар – 27,72-27,95 грн, евро – 31,50-31,95 грн →



Экономические новости Украины и мира.
Редакция "Экономических новостей" может не разделять точку зрения авторов, и ответственности за содержание републицируемых материалов не несет.
↑ Scroll to top