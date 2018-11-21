Курс валют на 22 ноября: гривну ослабили

Фото: Пресс-центр НБУ

Курс валют от НБУ на 22 ноября

Национальный банк ослабил курс гривны. Курс доллара на межбанке в покупке и продаже немного снизился.



Национальный банк Украины установил четверг, 22 ноября, официальные курсы валют на уровне:



– 100 долларов США – 2 777,4898 гривен (+1,1023 грн);



– 100 евро – 3 168,8381 гривны (-2,0741 грн).



По данным IBC.ua, курс доллара на межбанковском валютном рынке в среду в покупке упал на две копейки, а в продаже — на три копейки, до 27,2-27,74 грн.



Котировки евро в покупке и продаже не изменились, оставшись на уровне предыдущего торгового дня – 31,69-31,71 грн.



Украинский бизнес дал валютный прогноз на 2019 год



Ранее международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s Global Ratings прогнозирует обменный курс гривны к доллару на конец текущего года на уровне 29,5 грн/долл. Аналитики агентства также дали прогноз по украинской валюте на три ближайшие года.







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