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Курс валют на 22 ноября: евро освободит место гривне

Курс валют 22 Ноя 2018
Курс валют на 22 ноября: евро освободит место гривне
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Курс доллара немного повысился

Национальный банк Украины (НБУ) опубликовал официальный курс иностранных валют на четверг, 22 ноября. Так, курс доллара по сравнению с показателями в среду, 21 ноября, немного повысился в цене и теперь составляет 27,77 гривен.

Об этом сообщает пресс-служба официального регулятора, передает znaj.ua.

Официальные курсы валют установлены на таком уровне:

— 100 долларов США – 2777.4898 гривен;
— 100 евро – 3168.8381 гривну;
— 10 российских рублей – 4.2116 гривны.

Таким образом, доллар стал дороже на 1 копейку. При этом евро подешевел еще на 2 копейки, а стоимость российского рубля со среды уменьшилась на 2 копейки.

Ранее сообщалось, что до конца декабря 2018 года курс доллара по отношению к гривне составит около 29,5-30 грн/$. Такое мнение выразил экономист Виктор Скаршевский.

Кроме того, эксперт выделяет несколько возможных причин таких курсовых колебаний.

«Во-первых, уже сейчас, а не в перспективе, начала ухудшаться внешнеэкономическая конъюнктура (металл, зерновые, химия) и стремительно увеличивается дефицит торгового баланса Украины (на 30% по отношению к 2017 году и в 3,5 раза — с 2015), во-вторых, доллар укрепляется на мировых рынках; в-третьих, ожидаемая сумма вывода дивидендов нерезидентами в 2 раза выше, чем в прошлом году — $ 3,5 млрд в 2019 году против $ 1,7 млрд в 2018», — рассказывает финансовый аналитик.

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Курс валют НБУ на 22 ноября →



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