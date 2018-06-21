Курс валют на 22 июня: гривну укрепили

Фото: Корреспондент.net

Курс валют от НБУ на 22 июня

НБУ незначительно укрепил курс гривны. Курс доллара на межбанке в покупке потерял семь копеек.



Национальный банк Украины установил на пятницу, 22 июня, официальные курсы валют на уровне:



– 100 долларов США – 2630,5365 гривны (-17,0580);



– 100 евро – 3035,1130 гривны (-30,2719);



– 10 российских рублей – 4,1239 гривны (-0,0378).



Курс доллара на межбанковском валютном рынке в четверг в покупке упал на 16 копеек, а в продаже – на 16 копееки, до 26,21-26,24 грн.



Евро также потерял 13 копеек в покупке и 14 копеек в продаже — до 30,39-30,43 грн. Стоимость российского рубля также несколько снизилась — до 0,412-0,413 грн.



Как сообщалось, международное рейтинговое агентство Standard&Poor’s прогнозирует курс гривны на конец 2018 года на уровне 29,50 грн/долл., на конец 2019 года – 30,5 грн/долл.







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