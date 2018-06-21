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Курс валют на 22 июня: гривну укрепили

Курс валют 21 Июн 2018
Курс валют на 22 июня: гривну укрепили
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Фото: Корреспондент.net

Курс валют от НБУ на 22 июня

НБУ незначительно укрепил курс гривны. Курс доллара на межбанке в покупке потерял семь копеек.


Национальный банк Украины установил на пятницу, 22 июня, официальные курсы валют на уровне:


– 100 долларов США – 2630,5365 гривны (-17,0580);


– 100 евро – 3035,1130 гривны (-30,2719);


– 10 российских рублей – 4,1239 гривны (-0,0378).


Курс доллара на межбанковском валютном рынке в четверг в покупке упал на 16 копеек, а в продаже – на 16 копееки, до 26,21-26,24 грн.


Евро также потерял 13 копеек в покупке и 14 копеек в продаже — до 30,39-30,43 грн. Стоимость российского рубля также несколько снизилась — до 0,412-0,413 грн.


Как сообщалось, международное рейтинговое агентство Standard&Poor’s прогнозирует курс гривны на конец 2018 года на уровне 29,50 грн/долл., на конец 2019 года – 30,5 грн/долл.


 


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