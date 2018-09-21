Курс валют на 21 сентября: гривна изменит будни украинцев

В последнее время скачки украинской валюты удивляют украинцев не на шутку. Чего же ожидать от 21 сентября?

Как сообщил Национальный банк Украины, по сравнению с предыдущим днем стоимость доллара США упала на 6 коп. и составила 28,06 грн.

деньги

Евро подорожал на 22 коп. – курс установлен на отметке в 33,02 грн.

Стоимость российского рубля также несколько выросла в цене – до 0,422 грн.

К слову, эксперты выяснили, как украинские граждане, работая в соседнем государстве, латают дыры в ее економике.

Об этом пишет Politeka.

заробитчане

На сегодняшний день почти полмиллиона украинских заробитчан, роюлячи взносы, согласно с польскими законами, пополняют Фонд социального страхования с которого поляки получают пенсии и другую финансовую помощь.

Это самый большой показатель среди всех мигрантов в Польше, которые платят взносы.

В этом году впервые в истории Учреждения социального страхования Польши (ZUS) до него платят взносы более чем пол миллиона иностранцев.

«541 тысяча человек, большинство из которых украинцы (403 тысячи), пополняют Фонд социального страхования (FUS), из которого поляки получают, в частности, пенсии и финансовую помощь. Таким образом иностранцы помогают латать дыру в пенсионной системе Польши»

– говорится в сообщении.

Стоит дододати, что в прошлом году этот показатель был в полтора раза меньше — всего 270 тысяч наших граждан делали подобные взносы.

Кроме украинцев, больше взносов платят белорусы – 29,5 тысяч, в’єтнамці – более 8 тысяч, молдаване – 7,6 тысяч, китайцы и индийцы – по более 5 тысяч, румыны и грузины.

В то же время польские эксперты отмечают, что таким образом роюочі мигранты легализуют свое пребывание в чужой стране.

Напомним, осенью украинцев ожидает значительное подорожание хлеба. Цена на все его сорта, уверяют специалисты, повысится как минимум на 10-20 процентов.

Как сообщал Znaj.ua, Международный валютный фонд обнародовал экономический прогноз для Украины на ближайшие 5 лет. По версии экспертов, ВВП на душу населения вырастет на 50%.

Также Znaj.ua писал о том, что многие украинцы с ужасом наблюдают за постоянным ростом цен на бензин, однако эта новость шокировала всех.

Источник