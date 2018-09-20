Курс валют на 21 сентября: доллар удивит не на шутку

Многие украинцы с волнением ежедневно наблюдают за скачками гривны на валютном рынке.

Известно, что на 21 сентября следует ожидать следующую ситуацию для украинской валюты:

гривны

2 806,1850 гривны за 100 долларов (-5,8355 грн).

Таким образом, доллар опустился в своей позиции на 6 копеек.

Кроме того, по окончанию дня можно добавить следующие ценовые показатели:

ценовые показатели в паре гривна-евро вышли на уровень 33.0148 — 33.0383 грн/евро;

данные купли-продажи гривны к рублю показали соотношение 0.4226 — 0.4231 грн/руб.

К слову, на днях стало известно о том, что с 28 мая 2019 года в продажу поступят новые банкноты, а именно на 100 и 200 евро.

Как многие знают, не так давно в продажу поступили обновленные 5, 10, 20 и 50 евро.

деньги

В сети уже появились фотографии с дизайном валют.

А как вам новенькие евро?

Напомним, Международный валютный фонд обнародовал экономический прогноз для Украины на ближайшие 5 лет. По версии экспертов, ВВП на душу населения вырастет на 50%.

Как сообщал Znaj.ua, многие украинцы с ужасом наблюдают за постоянным ростом цен на бензин, однако эта новость шокировала всех.

Также Znaj.ua писал о том, что Национальный банк обнародовал проект структуры валютного регулирования, которое вступит в силу 7 февраля 2019 года вместе с введением в действие закона «О валюте и валютных операциях».

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