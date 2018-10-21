Курс валют на 21 октября: сможет ли НБУ удержать курс доллара

Курс валют на 21 октября 2018 года: доллар в конце недели начал стремительно дорожать

В воскресенье 21 октября продолжают действовать официальные курсы основных иностранных валют, которые Нацбанк Украины установил на пятницу:

100 долларов США – 2803.6647 гривны

100 евро – 3225.6162 гривны

10 российских рублей – 4.2658 гривны.

Курс доллара на 21 октября находится на уровне 28,04 грн, по сравнению с предыдущим банковским днем официальный курс вырос на 12 копеек. Курс евро НБУ на 21 октября составляет 32,26 грн.

Уже известно, что на понедельник 22 октября установлены следующие официальные курсы иностранных валют:

100 долларов США – 2818.2001 гривны

100 евро – 3232.4755 гривны

10 российских рублей – 4.2821 гривны.

На украинском межбанковском валютном рынке в пятницу 19 октября Нацбанку пришлось вмешаться, чтобы остановить рост котировок. В результате доллар опустился на 1 копейку в покупке и продаже. Курс евро к концу дня на межбанке поднялся на 7 копеек в покупке и продаже.

Регулятор выходил несколько раз на торги с точечными продажами по 28,19 гривен за доллар. В 12 часов дня был установлен справочный курс доллара — 28,1847 грн (в предыдущий банковский день, четверг, он был на уровне 28,0252 грн). К окончанию торгов на межбанке доллар опустился до 28,14/28,16 грн. Евро к концу дня в пятницу вырподнялся до 32,33/32,35.

Официальные курсы других иностранных валют на воскресенье 21 октября 2018 года установлены НБУ на следующем уровне:

Злотый Польша – 7,50 грн

Фунт стерлингов Великобритания – 36,72 грн

Швейцарский франк – 28,17 грн

Юань Китай – 4,04 грн

Японская йена – 0,249 грн

Турецкая лира – 5,03 грн.

Стало известно, сколько украинцев получают неофициальную зарплату. В Украине достаточно высокий уровень тенизации оплаты труда. 46% субъектов хозяйствования, которые проверялись на предмет выплат зарплат «в конвертах», имеют нарушения. Об этом заявил исполняющий обязанности заместителя председателя Государственной фискальной службы Украины Евгений Бамбизов.

«По данным Госстата, 8 миллионов из 26 миллионов работающих украинцев получают зарплату в конвертах — полностью или частично. То есть масштабы весьма существенные», — сообщил он. Тенизация оплаты труда приводит к недополучению огромных сумм налогов местными бюджетами, добавил чиновник. В октябре начнется массовая проверка работодателей на предмет нелегального трудоустройства. Штраф для работодателя за одного неоформленного работника составит 112 тысяч грн.

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