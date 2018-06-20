Курс валют на 21 июня: гривну ослабили

Фото: Корреспондент.net

Курс валют от НБУ на 21 июня

НБУ незначительно ослабил курс гривны. Курс доллара на межбанке в покупке потерял семь копеек.



Национальный банк Украины установил на четверг, 21 июня, официальные курсы валют на уровне:



– 100 долларов США – 2647,5945 гривны (+2,9506);



– 100 евро – 3065,3849 гривны (+15,0526);



– 10 российских рублей – 4,1617 гривны (+0,0338).



Курс доллара на межбанковском валютном рынке в среду в покупке упал на 7 копеек, а в продаже – на 4 копейки, до 26,37-26,41 грн.



Евро также потерял 2 копейки в покупке и 9 копеек в продаже — до 30,52-30,57 грн. Стоимость российского рубля несколько выросла — до 0,414-0,415 грн.



Как сообщалось, международное рейтинговое агентство Standard&Poor’s прогнозирует курс гривны на конец 2018 года на уровне 29,50 грн/долл., на конец 2019 года – 30,5 грн/долл.







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