Курс валют на 21 декабря: евро и доллар продолжают дешеветь — Последние новости в мире

Перед новогодними праздниками валюта начала дешеветь.

По состоянию на пятницу, 21 декабря, доллар подешевел на 14 копеек, а евро на 4 копейки.

Национальный банк определил официальный курс доллара на уровне 27,57 грн. В банках в среднем за один доллар придется заплатить 27,80 – 27,90 грн.

В то время, евро, в конце недели стоит 31,57 грн. В банках за евро торгуют в среднем 31,70 -32 грн.

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По прогнозам Кабмина, в конце 2019 года курс доллара в Украине составит 29,4 гривны. Предыдущий правительственный прогноз (основной сценарий развития экономики) относительно стоимости доллара был таким: 2019 год — 28,2 грн, 2020 год — 29,7 грн, 2021 год — 30,4 грн.

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ВидеоВенесуэльская криптовалюта попала под санкции США

Президент Соединенных Штатов запретил американцам осуществлять операции с этими деньгами. Собственную крипто-валюту Венесуэла выпустила, чтобы обойти международные, прежде всего, американские санкции. Президент страны Николас Мадуро заявил, что обеспечивают национальную крипто-валюту венесуэльские запасы нефти.





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