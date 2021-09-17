Курс валют на 20 сентября, понедельник



Павел ДАЦКОВСКИЙ





Укрепление гривны оказалось кратковременным.



Национальный банк Украины на понедельник, 20 сентября, установил официальный курс гривны к американскому доллару на уровне 26.70 грн/$. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора. Курс доллара вырос на 4 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем и постепенно приближается к психологической отметке 27 грн/доллар.



Официальный курс евро 20 сентября равняется 31.46 грн/€. Он вырос на 9 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем и стремится к психологической отметке 31 греевро.



В пятницу, 17 сентября, и на выходных, 18-19 сентября, действуют такие официальные курсы: 26.66 грн/$, 31.37 грн/€.



Ретроспектива недели



16 сентября действовали такие официальные курсы:26.64 грн/$, 31.51 грн/€.

16 сентября действовали такие официальные курсы:26.64 грн/$, 31.51 грн/€.

15 сентября действовали такие официальные курсы:26.63 грн/$, 31.46 грн/€.

15 сентября действовали такие официальные курсы:26.63 грн/$, 31.46 грн/€.

14 сентября действовали такие официальные курсы:26.69 грн/$, 31.44 грн/€.

14 сентября действовали такие официальные курсы:26.69 грн/$, 31.44 грн/€.

13 сентября действовали такие официальные курсы:26.72 грн/$, 31.62 грн/€.

13 сентября действовали такие официальные курсы:26.72 грн/$, 31.62 грн/€.

10-12 сентября, действовали такие официальные курсы:26.72 грн/$, 31.62 грн/€.



Курс евро уже в первые дни января 2021 года вырос до максимума почти за три года. Выше курс был 30 января 2018 года — 34,96 гривен за евро. Однако потом вновь упал до уровня 34 грн/евро и ниже.









Официальный курс валют НБУ на 20 сентября 2021 года. Фото: Нацбанк Украины.





Последний по-настоящему значительный максимум курса доллара случился 2 декабря 2020 года, когда американская валюта достигла отметки 28,55 грн/доллар. Таким образом, был побит двухлетний рекорд от 30 ноября 2018 года — 28,39 гривны за доллар, когда после захвата российскими оккупантами моряков в Керченском проливе в Украине было введено военное положение.



Следующей остается рекордная отметка — 28.87 грн за доллар. Ее официальный курс пробивал 23 января 2018 года.



Какими были самые низкие курсы гривны в обозримом прошлом относительно основных валют в официальных курсах НБУ? Доллар США 26 февраля 2015 года стоил 30.01 грн. Евро установил свой рекорд 26 января 2018 года — 35.66 грн.



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