Курс валют на 20 ноября: гривну ослабили

Фото: Пресс-центр НБУ

Курс валют от НБУ на 20 ноября

Национальный банк укрепил курс гривны. Курс доллара на межбанке в покупке упал, а в продаже не изменился.



Национальный банк Украины установил на вторник, 20 ноября, официальные курсы валют на уровне:



– 100 долларов США – 2 776,4829 (+0,9859 грн);



– 100 евро – 3 172,687 гривны (+23,6081 грн).



По данным IBC.ua, курс доллара на межбанковском валютном рынке в понедельник упал на одну копейку и покупке и остался на уровне предыдущего торгового дня в продаже – 27,74-27,77 грн.



Котировки евро в покупке выросли на семь копеек, а продаже – на девять копеек, до 31,69-31,74 грн.



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Ранее международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s Global Ratings прогнозирует обменный курс гривны к доллару на конец текущего года на уровне 29,5 грн/долл. Аналитики агентства также дали прогноз по украинской валюте на три ближайшие года.







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