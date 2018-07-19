Курс валют на 20 июля: гривну ослабили

Фото: Корреспондент.net

Курс валют от НБУ на 20 июля

НБУ незначительно ослабил курс гривны. Курс доллара на межбанке в покупке остался неизменным.



Национальный банк Украины установил на пятницу, 20 июля, официальные курсы валют на уровне:



– 100 долларов США – 2647,2433 гривны (+16,9095);



– 100 евро – 3067,6255 гривны (+13,5449);



– 10 российских рублей – 4,1837 гривны (-0,002).



Курс доллара на межбанковском валютном рынке в четверг в покупке остался неизменным, а в продаже упал на одну копейку, до 26,40-26,44 грн.



Евровалюта подешевела на 10 коп. в покупке, на 11 коп. — в продаже и на закрытии межбанка составляла 30,59-30,64 грн соответственно.



Курс российского рубля незначительно подешевел и в покупке, и в продаже — 0,415-0,416 грн.



Ранее в Министерстве экономического развития и торговли заявляли, что прогноз экономического и социального развития Украины на 2019-2021 годы построен на базовом допущении плавной девальвации гривны – не более 3,2% в год.







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