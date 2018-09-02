Курс валют на 2 сентября: гривна окрепла к началу осени

Курс валют на 2 сентября 2018 года: гривна укрепилась на выходные, доллар подешевел на 3 копейки, а евро обвалился на 15 копеек

В воскресенье 2 сентября 2018 года действуют курсы иностранных валют, которые Нацбанк Украины установил на пятницу:

100 долларов США – 2827.9437 гривны

100 евро – 3306.4318 гривны

10 российских рублей – 4.1537 гривны.

Уже известно, что на понедельник 3 сентября НБУ установил официальные курсы основных иностранных валют на таком уровне:

100 долларов США – 2824.6117 гривны

100 евро – 3290.9551 гривны

10 российских рублей – 4.1511 гривны.

Курс доллара на 3 сентября понизился на 3 копейки, до 28,25 грн. Курс евро НБУ на 3 сентября потерял 15 копеек, опустившись до 32,91 гривен.

В пятницу 31 августа на украинском межбанковском валютном рынке гривна укрепилась благодаря активности экспортеров. Регулятору даже не пришлось выходить на аукцион, котировки и так пошли вниз. Доллар опустился на 7 копеек в покупке и на 11 копеек в продаже, до 28,20/28,24 грн. Курс евро упал к концу дня на 19 копеек в покупке и на 24 копейки в продаже — 32,82/32,86.

Официальные курсы других иностранных валют на воскресенье 2 сентября 2018 года установлены Национальным банком на следующем уровне:

Злотый Польша – 7,71 грн;

Фунт стерлингов Великобритания – 36,84 грн;

Швейцарский франк – 29,16 грн;

Юань Китай – 4,14 грн;

Японская йена – 0,254 грн;

Турецкая лира – 4,59 грн.

2 сентября действуют такие официальные курсы драгоценных металлов (за 10 тройских унций):

Золото – 340017.81 грн,

Серебро – 4154.25 грн,

Платина – 224255.94 грн,

Палладий – 268654.65 грн.

Мировой экономический кризис, который будет сопровождаться торговыми войнами между США и Китаем, как ожидается, приведет к тому, что доллар в Украине превысит отметку в 30 гривен. Сейчас в мире существует напряжение во внешнеэкономических отношениях между ключевыми участниками мировой торговли: ЕС, Китай и США.

Как считает экономист Александа Блинов, риск нового кризиса действительно значителен. На сегодняшний день во многих сырьевых странах, включая Украину, рассматривается в рамках макроэкономических прогнозов только один сценарий, который с большой вероятностью предусматривает падение цен на основные сырьевые товары экспорта.

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