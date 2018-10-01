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Курс валют на 2 октября: НБУ укрепил гривну

Курс валют 01 Окт 2018
Курс валют на 2 октября: НБУ укрепил гривну
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Фото: Пресс-центр НБУ

Нацбанк установил курс валют на вторник

Курс доллара на межбанке в продаже понизился на шесть копеек – до 28,24грн/долл, курс в покупке вырос на одну копейку – 28,21 грн/долл.


Национальный банк Украины на 2 октября 2018 года повысил курс гривны почти на шесть копеек – до 28,21 гривен за доллар – по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора в понедельник, 1 октября.


НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:


– 100 долларов США – 2821,2677 гривны (-5,7254);


– 100 евро – 3274,3633 гривны (+1,8361).


В первый рабочий день недели курс доллара на межбанке в продаже понизился на шесть копеек – до 28,24грн/долл, курс в покупке вырос на одну копейку – 28,21 грн/долл.


Напомним, Нацбанк заявил о стабилизации на валютном рынке. По итогам сентября официальный обменный курс гривны к доллару США и евро остался практически на уровне предыдущего месяца.


Как известно, проект госбюджета на 2019 год построен на курсе доллара на уровне 29,4 гривен.


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