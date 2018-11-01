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Курс валют на 2 ноября: гривну ослабили

Курс валют 01 Ноя 2018
Курс валют на 2 ноября: гривну ослабили
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Фото: Пресс-центр НБУ

Курс валют от НБУ на 2 ноября

Национальный банк ослабил курс гривны. Курс доллара на межбанке в покупке и продаже снизился.


Национальный банк Украины установил на пятницу, 2 ноября, официальные курсы валют на уровне:


– 100 долларов США – 2 815,7863 (+3,9031 грн);


– 100 евро – 3 208,0253 гривны (+25,5359 грн).


По данным IBC.ua, курс доллара на межбанковском валютном рынке в четверг в покупке упал на 13 копеек, а в продаже – на 12 копеек, до 27,06-27,10 грн.


Котировки евро в покупке выросли на шесть копеек, а в продаже – на 9 копеек, до 31,96-32,02 грн.


Украинский бизнес дал валютный прогноз на 2019 год


Ранее международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s Global Ratings прогнозирует обменный курс гривны к доллару на конец текущего года на уровне 29,5 грн/долл. Аналитики агентства также дали прогноз по украинской валюте на три ближайшие года.


 


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