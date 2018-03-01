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Курс валют на 2 марта: гривна укрепляется

Курс валют01 Мар 2018
Курс валют на 2 марта: гривна укрепляется
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Фото: Пресс-центр НБУ

Курсы валют НБУ

Национальный банк укрепил официальный курс гривны к доллару на 13 копеек. В то же время курс национальной валюты к евро вырос сразу на 28 копеек.


Национальный банк Украины на 2 марта 2018 года укрепил курс национальной валюты до 26,66 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.


НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:


– 100 долларов США – 2666,9496 гривны (-13,602);


– 100 евро – 3245,9444 гривны (-28,0813);


– 10 российских рублей – 4,7258 гривны (-0,0291).


Торги на межбанковском валютном рынке закрылись долларом по 26,64-26,67 грн.


Евровалюта в покупке и продаже подешевела на 28 коп. и составляет 32,42-32,46 грн соответственно.


Курс российского рубля незначительно подешевел — 0,467-0,468 грн.


Напомним, в Нацбанке считают, что на рост курса гривны к доллару повлияло увеличение поступлений валютной выручки, а также приток капитала от нерезидентов.


 


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