Курс валют на 2 июля: гривну ослабили

Фото: Пресс-центр НБУ

Курс валют от НБУ на 2 июля

НБУ незначительно ослабил курс гривны. Курс доллара на межбанке в покупке вырос на 14 копеек.



Национальный банк Украины установил на понедельник, 2 июля, официальные курсы валют на уровне:



– 100 долларов США – 2632,7494 гривны (+13,8324);



– 100 евро – 3058,2017 гривны (+1,4018);



– 10 российских рублей – 4,1700 гривны (-0,0009).



Курс доллара на межбанковском валютном рынке в среду в покупке выросла на 14 копеек, а в продаже – на 16, до 26,31-26,35 грн.



Евровалюта в покупке поднялась в цене на 6 коп., а в продаже — на 9 коп. и составила 30,59-30,65 грн.



Российский рубль в покупке остался на прежнем уровне, а в продаже подорожал на 1 коп. до 0,415-0,416 грн.



Как сообщалось, международное рейтинговое агентство Standard&Poor’s прогнозирует курс гривны на конец 2018 года на уровне 29,50 грн/долл., на конец 2019 года – 30,5 грн/долл.







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