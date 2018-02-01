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Курс валют на 2 февраля: НБУ понизил гривну

Курс валют01 Фев 2018
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Курс валют на 2 февраля: НБУ понизил гривну

Фото: Пресс-центр НБУ

Здание Национального банка Украины

Курс американского доллара на межбанке несущественно вырос и в продаже, и в покупке. Национальный банк не проводил в четверг валютный аукцион.


Национальный банк Украины на 2 февраля 2018 года ослабил курс гривны до 27,87 гривен за доллар по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.


НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:


– 100 долларов США – 2786.9462 гривны (+2,5969);


– 100 евро – 3472.2563 гривны (+3,7924);


– 10 российских рублей – 4.9536 гривны (-0,0022).


Отметим, что курс доллара на межбанке в продаже 1 февраля также вырос – на 2 копейки – до 27,87 грн/долл, курс в покупке повысился на 3 копейки до 27,84 грн/долл. Нацбанк в этот день аукцион не проводил.


По данным регулятора, торговый оборот составил $266,54 млн, тогда как в предыдущий рабочий день – $688,52 млн.


Как сообщал Корреспондент.net, ранее в НБУ заявили, что гривна отыграла утраченные позиции к концу января. Регулятор возобновил покупку валюты для пополнения резервов, но по итогам месяца сальдо операций на межбанке оказалось отрицательным.

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