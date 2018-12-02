Курс валют на 2 декабря: Нацбанк остановил рост доллара — politeka.net

Курс валют на 2 декабря 2018 года: Нацбанку удалось удержать рост доллара

В воскресенье 2 декабря действуют официальные курсы основных иностранных валют, которые Национальный банк Украины установил на пятницу:

100 долларов США – 2839.0932 гривны

100 евро – 3232.8754 гривны

10 российских рублей – 4.2607 гривны.

Согласно данным на сайте регулятора, курс доллара на 2 декабря составил 28,39 грн. Курс евро НБУ на 2 декабря находится на уровне 32,33 грн.

Уже известно, что на понедельник 3 декабря Нацбанк понизил курс доллара на 17 копеек. Курсы валют будут установлены на таком уровне:

100 долларов США – 2822.2764 гривны

100 евро – 3205.8238 гривны

10 российских рублей – 4.2419 гривны.

На украинском межбанковском валютном рынке в пятницу 30 ноября паника прекратилась, и котировки пошли вниз. Доллар подешевел на 7 копеек в покупке и на 10 копеек в продаже. Курс евро снизился на 22 копейки в покупке к концу торгов и на 24 копейки в продаже. Справочный курс доллара был установлен НБУ на уровне 28,2311 грн, на 17 копеек ниже по сравнению с предыдущим днем. К моменту завершения торгов на межбанке доллар опустился до уровня 28,17/28,20. Курс евро к концу сессии в пятницу снизился до уровня 31,93/31,96.

В воскресенье 2 декабря действуют такие официальные курсы драгоценных металлов (за 10 тройских унций):

Золото – 348200.59 грн

Серебро – 4017.32 грн

Платина – 235928.64 грн

Палладий – 335296.91 грн.

Как сообщалось, Украина оказалась в конце рейтинга стран по богатству граждан. По данным ежегодного отчета о мировом благосостоянии Global Wealth Report, который подготовил швейцарский финансовый конгломерат Credit Suisse, граждане Украины признаны одними из беднейших на Земле. В рейтинге стран Украина заняла 123-е место в мире по уровню личного богатства граждан. Уровень личного богатства украинцев составляет 1 тыс. 563 доллара США.

Украину уверено обогнали Непал ($2 тыс. 54), Камерун ($2 тыс. 282), Кения ($2 тыс .306), Бангладеш ($2 тыс. 332) и Лесото ($2 тыс. 640). Наравне с Украиной живут граждане Беларуси ($ 1 тыс. 563). Хуже живут в Таджикистане ($1 тыс. 364), Замбии ($1 тыс.197), Сирии ($1 тыс. 190) и Мали ($1 тыс. 94 долларов).

Самой богатой страной оказалась Швейцария. На одного взрослого человека приходится более 530 тысяч долларов. За ней следует Австралия с $411тыс., на третьем месте — США с почти $404 тыс.

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