Курс валют на 19 октября: доллар быстро пошел вверх

Курс валют на 19 октября 2018 года: доллар быстро восстановил свои позиции на межбанке, а НБУ поднял официальный курс на 12 копеек.

На пятницу 19 октября Нацбанк Украины установил официальные курсы основных иностранных валют на уровне:

100 долларов США – 2803.6647 гривны

100 евро – 3225.6162 гривны

10 российских рублей – 4.2658 гривны.

Курс доллара на 19 октября вырос на 12 копеек до 28,04 грн. Курс евро НБУ на 19 октября поднялся на 7 копеек до 32,26 грн. Российский рубль практически не претерпел изменений в цене по отношению к гривне. Такие данные опубликованы на сайте Национального банка Украины.

В предыдущий банковский день, четверг 18 октября, действовали следующие официальные курсы иностранных валют:

100 долларов США – 2791.6894 гривны

100 евро – 3218.8179 гривны

10 российских рублей – 4.2685 гривны.

На украинском межбанковском валютном рынке в четверг 18 октября доллар подорожал на 15 копеек в покупке и продаже. Курс евро поднялся на 18 копеек в покупке и на 17 копеек в продаже.

Спрос на валюту превышал предложение, из-за чего котировки быстро пошли вверх. Нацбанк не выходил на торги. В 12 часов дня был установлен справочный курс доллара — 28,0252 грн (в предыдущий банковский день, среду, он составил 27,9158 грн). К окончанию торгов на межбанке доллар вырос до 28,08/28,11 грн. Евро к концу дня в четверг повысился до 32,26/32,29.

Напомним, в среду 17 октября торги на межбанке закрылись на уровне 27,91/27,93 грн/$. Торги по евро завершились на уровне 32,19/32,22. Рублевый рынок закрылся котировками 0,4259/0,4265.

Судьба доллара решится на пятничных межбанковских торгах: либо курс двинется дальше до отметки 28,20 и выше, либо будет сбит избытком валюты от расчетов по налогам экспортеров.

Ранее сообщалось, что бюджет-2019 сильно ударит по украинцам. За 2019 год показатель, от которого зависят многие соцвыплаты — помощь малообеспеченным, матерям-одиночкам, размер алиментов, — повысится на 9,4%. Это лишь немногим опережает запланированную инфляцию.

По словам эксперта Андрея Новака, Кабмин просто взял бюджет на 2018 год, добавили показатель инфляции по каждой статье — и так вышел бюджет на 2019 год. Структура расходов и доходов является ксерокопией. Это значит, что на следующий год не запланировано никаких существенных изменений в экономической ситуации

Напомним, доллар по 30 станет реальностью, подорожает все: когда будет удар.

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