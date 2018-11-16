Курс валют на 19 ноября: гривну укрепили

Фото: Пресс-центр НБУ

Курс валют от НБУ на 19 ноября

Национальный банк укрепил курс гривны. Курс доллара на межбанке в покупке и продаже снизился.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 19 ноября, официальные курсы валют на уровне:

– 100 долларов США – 2 775,497 (-1,9286 грн);

– 100 евро – 3 149,0789 гривны (+9,1993 грн).

По данным IBC.ua, курс доллара на межбанковском валютном рынке в пятницу упал на две копейки в продаже и покупке, до 27,74-27,77 грн.

Котировки евро в покупке вырос на 28 копеек, а продаже – на 27 копеек, до 31,62-31,65 грн.

Украинский бизнес дал валютный прогноз на 2019 год

Ранее международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s Global Ratings прогнозирует обменный курс гривны к доллару на конец текущего года на уровне 29,5 грн/долл. Аналитики агентства также дали прогноз по украинской валюте на три ближайшие года.

Новости отв Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник