Курс валют на 19 июля: евро спустился еще на этаж

В четверг, 19 июля, валютный рынок продолжает преподносить стабильные сюрпризы: за сутки американская валюта укрепила позиции на 8 копеек, в то время как европейская продолжает лететь вниз.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

Так, Национальный банк Украины установил следующий курс валют на четверг, 19 июля:

1 доллар США – 26,30 гривен

1 евро – 30,54 гривны

10 российских рублей – 4,18 гривен

По сравнению с показателями предыдущего дня, доллар подорожал на 8 копеек, а вот евро — снова подешевел. И если на протяжении нескольких дней это было падение на копейку, то в этот раз евровалюта «сползла» сразу на 16 копеек, еще больше отдалившись от психологической отметки.

Глава регулятора Яков Смолий заявил, ситуация на валютном рынке остается благоприятной: «Укрепление курса гривни, которое наблюдается с конца января, свидетельствует, что на рынке доминируют благоприятные факторы, под влиянием которых … на межбанковском рынке росло предложение валюты со стороны клиентов при снижении спроса на нее».

Согласно консенсус-прогнозу Министерства экономического развития и торговли, средний курс доллара в Украине в 2018 году, по базовому сценарию, составит 28,95 грн/доллар, а в 2019 году – 32 грн за доллар.

Напомним, ранее информационный портал «Знай.ua» писал о том, что эксперт развенчал популярный среди украинцев миф о «долларе по 8» и Януковиче. На самом деле искусственное удержание курса доллара на уровне 8 гривен за времена президента Виктора Януковича и премьер-министра Николая Азарова привело к тому, что золотовалютные резервы Украины значительно сократились.

Мы также писали о том, что представители Нацбанка подтвердили инфляционный прогноз на 2018 год: по итогам апреля этот показатель составляет 8,9%. По данным Государственной службой статистики, в апреле потребительская инфляция продолжила замедляться третий месяц подряд и составила 13,1% в годовом измерении (по сравнению с 13,2% в марте). Инфляция в месячном измерении снизилась с 1,1% в марте до 0,8% в апреле.





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