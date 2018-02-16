Вы здесь: Главная / Курс валют / Курс валют на 19 февраля: гривна продолжает падение

Курс валют на 19 февраля: гривна продолжает падение

Курс валют16 Фев 2018
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Загрузка...

Курс валют на 19 февраля: гривна продолжает падение

Фото: Пресс-центр НБУ

Курсы валют НБУ

Национальный банк ослабил официальный курс гривны к доллару на 23 копейки. В то же время курс национальной валюты к евро упал на 21 копейку.


Национальный банк Украины на 19 февраля 2018 года ослабил курс национальной валюты до 26,99 гривен за доллар по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.


НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:


– 100 долларов США – 2699.0889 гривны (+23,1084);


– 100 евро – 3364.1444 гривны (+21,042);


– 10 российских рублей – 4.7894 гривны (+0,0608).


Торги на межбанковском валютном рынке в пятницу, 16 февраля, открылись долларом по 26,84-26,88 грн.


Евровалюта в покупке подорожала на 8 коп., а в продаже – на 9 коп. и составила 33,62-33,67 грн.


Российский рубль остался неизменным в покупке и несколько подорожал в продаже – 0,474-0,476 грн.


Напомним, население Украины лучше оценивает текущее личное материальное положение, но ожидания относительно развития экономики ухудшаются. Украинцы также прогнозируют падение гривны.


 

Источник

← Каким будет курс доллара до 23 февраля – прогноз Atlant Finance Зачем Нацбанк разрешил всем «синтетические» кредиты и как они скажутся на цене доллара →



Экономические новости Украины и мира.
Редакция "Экономических новостей" может не разделять точку зрения авторов, и ответственности за содержание републицируемых материалов не несет.
↑ Scroll to top