Курс валют на 19 февраля: гривна продолжает падение

Фото: Пресс-центр НБУ

Курсы валют НБУ

Национальный банк ослабил официальный курс гривны к доллару на 23 копейки. В то же время курс национальной валюты к евро упал на 21 копейку.



Национальный банк Украины на 19 февраля 2018 года ослабил курс национальной валюты до 26,99 гривен за доллар по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.



НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:



– 100 долларов США – 2699.0889 гривны (+23,1084);



– 100 евро – 3364.1444 гривны (+21,042);



– 10 российских рублей – 4.7894 гривны (+0,0608).



Торги на межбанковском валютном рынке в пятницу, 16 февраля, открылись долларом по 26,84-26,88 грн.



Евровалюта в покупке подорожала на 8 коп., а в продаже – на 9 коп. и составила 33,62-33,67 грн.



Российский рубль остался неизменным в покупке и несколько подорожал в продаже – 0,474-0,476 грн.



Напомним, население Украины лучше оценивает текущее личное материальное положение, но ожидания относительно развития экономики ухудшаются. Украинцы также прогнозируют падение гривны.





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