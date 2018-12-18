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Курс валют на 19 декабря: гривну укрепили | Korrespondent.net — Корреспондент.net

Курс валют 18 Дек 2018
Курс валют на 19 декабря: гривну укрепили | Korrespondent.net — Корреспондент.net
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Фото: Пресс-центр НБУ

Курс валют от НБУ на 19 декабря

Национальный банк укрепил курс гривны. Курс доллара на межбанке в покупке и продаже немного снизился.


Национальный банк Украины установил на среду, 19 декабря, официальные курсы валют на уровне:


– 100 доллар в США – 2 784,7943 гривен (-3,8139 грн);


– 100 евро – 3 168,2605 гривны (+5,6999 грн).


По данным IBC.ua, курс доллара на межбанковском валютном рынке во вторник в покупке упал на девять копеек, а в продаже — на 10 копеек, до 27,76-27,80 грн.


Котировки евро в покупке снизились на две копейки, а в продаже – на четыре копейки, до 31,58-31,63 грн.


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Ранее сообщалось, что международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s Global Ratings прогнозирует обменный курс гривны к доллару на конец текущего года на уровне 29,5 грн/долл.


 


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Источник

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