Курс валют на 19 декабря: гривну укрепили | Korrespondent.net — Корреспондент.net

Фото: Пресс-центр НБУ
Курс валют от НБУ на 19 декабря
Национальный банк укрепил курс гривны. Курс доллара на межбанке в покупке и продаже немного снизился.
Национальный банк Украины установил на среду, 19 декабря, официальные курсы валют на уровне:
– 100 доллар в США – 2 784,7943 гривен (-3,8139 грн);
– 100 евро – 3 168,2605 гривны (+5,6999 грн).
По данным IBC.ua, курс доллара на межбанковском валютном рынке во вторник в покупке упал на девять копеек, а в продаже — на 10 копеек, до 27,76-27,80 грн.
Котировки евро в покупке снизились на две копейки, а в продаже – на четыре копейки, до 31,58-31,63 грн.
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Ранее сообщалось, что международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s Global Ratings прогнозирует обменный курс гривны к доллару на конец текущего года на уровне 29,5 грн/долл.
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