Курс валют на 18 сентября: НБУ неожиданно укрепил гривну

Курс валют на 18 сентября 2018 года: официальный доллар подешевел на 2 копейки

На вторник 18 сентября Национальный банк Украины установил официальные курсы основных иностранных валют на следующем уровне:

100 долларов США – 2812.6754 гривны

100 евро – 3282.6735 гривны

10 российских рублей – 4.1244 гривны.

Курс доллара на 18 сентября опустился на 2,5 копейки, до 28,13 гривны. Таким образом, американская валюта вернулась ровно на тот уровень, на котором она была в прошлую пятницу. Курс евро НБУ на 18 сентября понизился на 8 копеек, до 32,83 гривны.

Напомним, в понедельник 17 сентября 2018 года действовали такие курсы иностранных валют:

100 долларов США – 2815.2072 гривны

100 евро – 3290.6957 гривны

10 российских рублей – 4.1229 гривны.

В понедельник 17 сентября на украинском межбанковском валютном рынке было относительно спокойно. Американская валюта в покупке подорожала на 3 копейки, а в продаже осталась на прежнем уровне. Курс евро поднялся на 20 копеек в покупке и на 18 копеек в продаже.

НБУ не выходил на аукцион. Справочный курс на 12 часов был установлен на отметке 28,1299 гривен за 1 доллар (в предыдущий банковский день он был на уровне 28,1572). На момент закрытия торгов в понедельник доллар вырос до 28,12/28,14 грн. Курс евро повысился до 32,87/32,90.

Напомним, в пятницу 14 сентября торги на межбанке завершились с долларом на уровне 28,07/28,11 гривен. Торги по евро закрылись на уровне 32,75/32,79. Рублевый рынок закрылся котировками 0,4132/0,4141.

Другие иностранные валюты устремились в разные стороны. Официальные курсы на вторник 18 сентября 2018 года установлены НБУ на таком уровне:

Злотый Польша – 7,64 грн

Фунт стерлингов Великобритания – 36,94 грн ↑

Швейцарский франк – 29,22 грн ↑

Юань Китай – 4,10 грн ↓

Японская йена – 0,251 грн ↓

Турецкая лира – 4,48 грн ↓.

Как сообщалось ранее, украинцы продолжают мечтать в основном об удовлетворении базовых потребностей, несмотря на постоянные отчеты властей о росте заработной плате. Экономист Владимир Компаниец привел результаты всеукраинского исследования, проведенного Государственной службой статистики.

В рамках опроса респонденты отвечали на вопрос: «При значительном увеличении доходов куда бы вы направили дополнительные средства в первую очередь?». Как оказалось, более 50% домохозяйств хотели бы потратить дополнительные средства на отдых. Половина респондентов направила бы дополнительный доход на лечение. Среди других популярных ответов — покупка жилья, одежды и обуви, а также бытовой техники.

Напомним, каждый получит 12500 грн, украицев ждет неожиданная радость: вы должны это знать.

Как сообщала Politeka, предпринимателям придется несладко — налоговая будет знать все.

Также Politeka писала о том, что Кабмин утвердил проект бюджета на 2019 год: куда и на что выделят миллиарды.

Источник