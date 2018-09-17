Курс валют на 18 сентября: гривна проучит доллар и евро

Стало известно, каким будет курс иностранных валют по данным Национального банка Украины (НБУ) во вторник, 18 сентября. По сравнению с показателями в понедельник, 17 сентября, гривна укрепилась в своих позициях, ее показатель — 28,12 за доллар. Об этом сообщает пресс-служба официального регулятора.

Официальный курс валют НБУ на 18 сентября

Официальные курсы валют установлены на таком уровне:

100 долларов США – 2812.6754 гривны;

100 евро – 3282.6735 гривны;

10 российских рублей – 4.1244 гривны.

Как видно по этим показателям, евро упал в цене на 8 копеек, а стоимость российского рубля с понедельника почти не изменилась. Кроме того, доллар также подешевел на 3 копейки.

Тем временем украинская гривна не просто медленно теряет позиции на финансовом рынке, она официально признана одной из десяти наиболее рискованных валют в мире. Об этом на странице «Dubinsky.pro» в Facebook написал журналист Александр Дубинский.

Опираясь на данные инвестиционного банка Nomura, он утверждает: такая ситуация точно не в пользу государства, она может вызвать коллапс во всех сферах экономики.

«Украинская гривня — в десятке самых рискованных, обвал которых по отношению к мировым валютам может произойти абсолютно в любое время. Что это означает? Крайне высокие риски внезапной девальвации, связанные с известными всем фактами: дефицит платежного баланса, отток капитала, высокая долговая нагрузка и отсутствие поддержки МВФ. Публикация индекса Nomura только ускорит, это сигнал всем спекулятивным инвесторам — на выход. Скоро взлет», — говорит Дубинский.

Напомним, что Национальный банк Украины обнародовал поквартальный прогноз инфляции и цен на грядущий год.

Как сообщал портал Знай.ua, украинское правительство сформировало проект госбюджета на 2019 года и направило его в парламент для дальнейшего согласования и утверждения.

Также портал Знай.ua писал, что в свете последних событий и расследования отравления российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери, американское правительство готовит второй раунд «жестких» санкций против Кремля.

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