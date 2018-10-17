Курс валют на 18 октября: гривну укрепили

Фото: Пресс-центр НБУ

Курс валют от НБУ на 18 октября

НБУ незначительно укрепил курс гривны. Курс доллара на межбанке в покупке и продаже вырос.

Национальный банк Украины установил на среду, 17 октября, официальные курсы валют на уровне:

– 100 долларов США – 2 791,6894 (-1,3126);

– 100 евро – 3 218,8179 гривны (-17,4335).

По данным IBC.ua, курс доллара на межбанковском валютном рынке в среду в покупке вырос на четыре копейки, а в продаже – на три копейки, до 27,92-27,94 грн.

Котировки евро упали в покупке на девять копеек, а в продаже — на 18 копеек, до 32,29-32,40 грн.

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Отметим, Международный валютный фонд предполагает снижение среднегодового курса гривны до 28,655 за доллар в 2019 году.

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