Курс валют на 18 октября: доллар опять подешевел — вопреки всем прогнозам

Курс валют на 18 октября 2018 года: официальный доллар подешевел на 1,5 копейки, а евро потерял в цене 17 копеек.

На четверг 18 октября Нацбанк Украины установил официальные курсы основных иностранных валют на уровне:

100 долларов США – 2791.6894 гривны

100 евро – 3218.8179 гривны

10 российских рублей – 4.2685 гривны.

Курс доллара на 18 октября понизился на 1,5 копейки до 27,92 грн. Курс евро НБУ на 18 октября упал на 17 копеек до 32,19 грн. Российский рубль незначительно подорожал. Такие данные опубликованы на сайте Национального банка Украины.

В предыдущий банковский день, среду 17 октября, действовали такие официальные курсы иностранных валют:

100 долларов США – 2 793,002 гривны

100 евро – 3 236,2514 гривны

10 российских рублей – 4,2621 гривны.

На украинском межбанковском валютном рынке в среду 17 октября американская валюта в покупке подорожала на 1 копейку, а в продаже не курс остался на месте. Евро подешевел на закрытии торгов на 9 копеек в покупке и продаже.

Для гривны был благоприятный момент, на среду пришелся период бюджетных клиентских платежей и фактически двухдневный объем обязательных продаж из-за выходного понедельника. Однако национальная валюта смогла лишь незначительно потеснить доллар на валютном рынке. Нацбанк не выходил на торги.

В 12 часов дня был опубликован справочный курс доллара — 27,9158 грн (в предыдущий банковский день, вторник, он составил 27,9323 грн). К окончанию торгов на межбанке доллар поднялся до 27,91/27,93 грн. Евро к концу дня в среду опустился до 32,19/32,22.

Напомним, во вторник 16 октября торги на межбанке закрылись на уровне 27,90/27,92 грн/$. Торги по евро завершились на уровне 32,36/32,39. Рублевый рынок закрылся котировками 0,4263/0,4271.

Согласно свежим отчетам Международного валютного фонда, Украина стала самой бедной страной в Европе по уровню ВВП на душу населения. По этому показателю Украину опережает даже Молдова.

В свежем отчете валютного фонда за октябрь не только увеличен показатель ВВП Украины, но был пересмотрен ВВП и других государств. В частности, были пересмотрены показатели Молдовы, благодаря чему она обогнала нашу страну в рейтинге. Теперь Молдова занимает 133 место в мировой рейтинге, имея показатели $2694,469 ВВП на душу населения. Украина же оказалась на 134 месте с 2656,01 долларов ВВП на душу населения. Реальная зарплата в соседней стране также выше, чем в Украине. Так, средняя официальная зарплата во втором квартале текущего года в Молдове составляет $375,82, а в Украине — $325.53. Помимо этого, Украина занимает последнее место в Европе и по уровню официальной средней зарплаты.

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