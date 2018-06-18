Курс валют на 18 июня: в начале недели гривна упала

Курс валют на 18 июня 2018 года: НБУ опустил гривну по отношению к доллару – до 26,32 гривен за 1 доллар.

На понедельник 18 июня Нацбанк установил такие официальные курсы иностранных валют:

100 долларов США – 2631,5543 гривны

100 евро – 3051,5504 гривны

10 российских рублей – 4,1981 гривны.

По данным на сайте регулятора известно, что курс доллара на 18 июня поднялся почти на 10 копеек, до 26,32 гривен. Курс евро НБУ на 18 июня понизился на 24 копейки, до 30,52 гривен. Российский рубль подешевел.

Напомним, в пятницу 15 июня 2018 года и на выходных действовали такие официальные курсы основных иностранных валют:

2621,9678 гривны за 100 долларов США

3075,5682 гривны за 100 евро

4,2119 гривны за 10 российских рублей.

На прошлой неделе в пятницу 15 июня на украинском межбанке доллар подорожал на 10 копеек в покупке и на столько же в продаже, оказавшись к моменту завершения торгов на уровне 26,33/26,36 гривен. Евро к концу дня на межбанке в пятницу поднялась на 21 копейку в покупке и на 20 копеек в продаже, до 30,55/30,58 гривен.

Другие иностранные валюты после выходных пошли вниз. Злотый потерял в цене 8 копеек, юань и йена подешевели на 1 копейку, фунт понизился на 13 копеек, швейцарский франк рухнул на 18 копеек. Официальные курсы НБУ других иностранных валют на понедельник 18 июня 2018 года установлены на таком уровне:

Злотый Польша – 7,12 грн ↓;

Юань Китай – 4,09 грн ↓;

Фунт стерлингов Великобритания – 34,94 грн ↓;

Швейцарский франк – 26,36 грн ↓;

Японская йена – 0,237 грн ↓.

У драгметаллов почти синхронно наметился курс на повышение цены. Только золото подешевело, а больше всех прибавила в цене платина. Официальные курсы НБУ драгоценных металлов на понедельник 18 июня 2018 года установлены на следующем уровне (за 10 тройских унций):

Золото – 342 128.37 грн ↓,

Серебро – 4 506.54 грн ↑,

Платина – 239 208.29 грн ↑,

Палладий – 265 786.98 грн ↑.

Ранее Politeka сообщала, что Кабинет Министров Украины с 1 августа планирует повысить тарифы на газ для промышленности и населения. Цена на газ вырастет почти вдвое. Такие меры необходимы, чтобы продолжить программу сотрудничества с МВФ. В Международном валютном фонде уверяют, что разница в ценах на голубое топливо для населения и промышленности недопустима. Экспертам Фонда уже удалось убедить Кабинет министров ввести соответствующий механизм автоматической коррекции. Как говорится в постановлении правительства №187, тариф будет формироваться по так называемой формуле «Дюссельдорф +», то есть цена на немецком хабе + транспортные расходы и налоги. В меморандуме Украины с Международным валютным фондом прописана соответствующая методика. Если сделать перерасчет по указанной формуле, то окажется, что цена на газ для населения в Украине должна увеличиться почти на 70%.

Как писала Politeka, Минторговли США, по результатам очередного пятилетнего пересмотра, собирается отменить антидемпинговую пошлину для Украины. Это касается поставок из Украины твердой аммиачной селитры (Solid Agricultural Grade Ammonium Nitrate, код 3102.30.00.00). Американское Министерство торговли уточнило, что официальное сообщение об итогах пересмотра будет опубликовано 18 июня 2018 года. Напомним, антидемпинговая пошлина была введена 12 сентября 2001 года в размере 156,29% в отношении Концерна «Стирол» и всех других украинских предприятий. Ранее офис торгового представителя США приостановил для части украинских товаров действие Генерализированной системы преференций. Как известно, она обеспечивала возможность беспошлинного ввоза на территорию США более 3,5 тысяч видов товаров из Украины.

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