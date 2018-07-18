Курс валют на 18 июля: доллар и евро в растерянности

Курс валют на 18 июля 2018 года: доллар и евро Нацбанк Украины оставил практически на том же уровне.

На среду 18 июля Национальный банк Украины установил официальные курсы основных иностранных валют на таком уровне:

100 долларов США — 2622,1563 гривны

100 евро — 3069,7584 гривны

10 российских рублей — 4,1998 гривны.

Курс доллара на 18 июля вырос всего на 1 копейку, до 26,22 гривен. Курс евро НБУ на 18 июля понизился на 2 копейки до 30,70 гривен. Российский рубль незначительно подешевел.

Напомним, в предыдущий банковский день, вторник 17 июля 2018 года, действовали такие официальные курсы основных иностранных валют:

2620,6838 гривны за 100 долларов

3071,4414 гривны за 100 евро

4,2096 гривны за 10 рублей.

Во вторник 17 июня на украинском межбанковском валютном рынке доллар прибавил 7 копеек в покупке и 6 копеек в продаже к концу сессии, поднявшись до уровня 26,24/26,26. Евровалюта, наоборот, подешевела на 4 копейки в покупке и на 6 копеек в продаже к окончанию торгов, до 30,66/30,68 гривен. Нацбанк на аукцион не выходил. За день на межбанке во вторник было зарегистрировано 662 сделки на сумму 454,38 миллионов долларов по средневзвешенному курсу 26,2216 гривен. Напомним, что в понедельник торги на межбанковском рынке завершились с долларом в диапазоне 26,17/26,19 грн/$, торги по евро закрылись на уровне 30,66/30,68.

Финансовые эксперты предупреждают, что в ближайшее время гривну ждет значительное падение. Курс гривны может обвалиться до 35 грн/$1 или ниже в случае неблагоприятной для Украины конъюнктуры на мировом рынке. Украина может стать жертвой масштабной торговой войны между крупнейшими экономиками мира.

На наличном рынке 17 июля, во вторник, сложились совсем противоположные тенденции. Доллар в покупке не изменился, а в продаже подешевел на 2 копейки, до 26,24/26,28. Наличный евро в покупке не изменился, а в продаже вырос на 1 копейку, до 30,70/30,80 гривен.

Цены на драгметаллы пошли вниз, особенно сильно подешевел палладий, зато серебро даже немного прибавило в цене. Официальные курсы драгоценных металлов на 18 июля НБУ установил на таком уровне (за 10 тройских унций):

Золото – 326 104.47 грн ↓,

Серебро – 4 145.63 грн ↑,

Платина – 216 590.11 грн ↓,

Палладий – 244 647.18 ↓.

Официальные курсы других иностранных валют на среду 18 июля 2018 года установлены Нацбанком Украины на таком уровне:

Злотый Польша – 7,14 грн ↑;

Юань Китай – 3,92 грн ↓;

Фунт стерлингов Великобритания – 34,60 грн ↓;

Швейцарский франк – 26,35 грн ↓;

Японская йена – 0,232 грн ↓.

Аналитики крупнейшего коммерческого банка Дании Danske Bank предупредили, что в результате обострения торговой войны между США и Китаем несколько влиятельных валют могут потерять свои позиции. Эксперты утверждают, что в случае обострения торговой войны наибольшему риску подвергнутся швейцарский франк и валюты скандинавских стран — как валюты небольших открытых экономик.

Также Politeka писала о том, в какой валюте лучше хранить деньги в Украине.

Напомним, эксперты предупредили, что дефолт уже на пороге – если украинские власти не выполнят требования Международного валютного фонда.

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