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Курс валют на 17 сентября: евро и доллар шагают к отметке 40

Курс валют 14 Сен 2018
Курс валют на 17 сентября: евро и доллар шагают к отметке 40
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Национальным банком Украины (НБУ) опубликовал официальный курс обмена иностранной валюты на 17 сентября 2018 года. Стоит отметить, курс гривны упал до 28,15 грн за доллар по сравнению с предыдущими показателями. Это можно видеть на сайте регулятора.

Курс валют Нацбанка 13 сентября

Официальные курсы валют установлены на таком уровне:

  • 100 долларов США – 2815.2072 гривны;
  • 100 евро – 3290.6957 гривны;
  • 10 российских рублей – 4.1229 гривны.

Курс валют

Из этого следует, что доллар поднялся на 3 копейки. В то же время евро поднялся на 22 копейки, а рубль остался на том же месте.

Ранее сообщалось, что в августе граждане Украины впервые с начала года купили больше валюты, чем продали. Об этом Национальный банк Украины (НБУ) сообщает на официальном сайте.

На наличном валютном рынке украинцы в прошлом месяце продали $999,3 млн, а купили более $1,04 млрд, уточняет НБУ.

В июле граждане продали иностранной валюты на $1,05 млрд, тогда как месяцем ранее — на $947,8 млн.

Кроме того, впервые с октября 2017 года показатель покупки валюты населением через банки превысил ее продажу и составил $46 млн долл. До этого почти год украинцы больше продавали валюты в банках, чем покупали.

В то же время, с начала 2018 года продажа валюты населением через банки превышает ее покупку на $1,324 млрд долл.

Курс доллара

Курс доллара

Национальный банк Украины с начала третьего квартала в ходе интервенций для поддержания курса гривны продал на межбанковском валютном рынке на 700 млн долларов больше, чем купил.

Напомним, в Украине стремительно продолжают расти цена на топливо. Так, на прошлой неделе на отечественных автозаправках средняя стоимость бензина А-95 и ДТ резко увеличилась – аж на целых 60 копеек.

Как сообщал ранее «Знай.uа», в Национальном банке Украины рассказали, что будет с гривной в ближайшее время.

Также «Знай.uа» писал, на днях Национальный банк Украины обнародовал поквартальный прогноз инфляции и цен на грядущий год.

Источник

НБУ на 17 сентября незначительно ослабил курс гривны до 28,15 грн/доллар →



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