Курс валют на 17 сентября: долгосрочные прогнозы оправдываются, доллар дорожает

Курс валют на 17 сентября 2018 года: доллар продолжает расти, НБУ повысил курс на 2 копейки

На понедельник 17 сентября Национальный банк Украины установил официальные курсы основных иностранных валют на таком уровне:

100 долларов США – 2815.2072 гривны

100 евро – 3290.6957 гривны

10 российских рублей – 4.1229 гривны.

Курс доллара на 17 сентября поднялся на 2,5 копейки, до 28,15 гривны. Курс евро НБУ на 17 сентября вырос на 23 копейки, до 32,91 гривны. Российский рубль значительно подорожал.

Напомним, в пятницу 14 сентября 2018 года курсы иностранных валют были установлены на таком уровне:

100 долларов США – 2812,6838 гривны

100 евро – 3268,3386 гривны

10 российских рублей – 4.0979 гривны.

При этом в последний рабочий день прошлой недели, в пятницу 14 сентября, на украинском межбанковском валютном рынке ситуация складывалась в пользу гривны, котировки по доллару во второй половине дня стали снижаться. К концу дня на межбанке американская валюта снизилась на 7 копеек в покупке и на 7 копейки в продаже, до 28,07/28,11. Курс евро поднялся к моменту окончания торгов на 18 копеек в покупке и на 19 копеек в продаже, до 32,75/32,79.

Почти все официальные курсы других иностранных валют на понедельник 17 сентября 2018 года также идут вверх вслед за долларом и евро:

Злотый Польша – 7,64 грн ↑

Фунт стерлингов Великобритания – 36,88 грн ↑

Швейцарский франк – 29,19 грн ↑

Юань Китай – 4,11 грн

Японская йена – 0,252 грн

Турецкая лира – 4,60 грн ↑.

Стало известно, что Германия, по примеру Польши, Германия планирует в ближайшее время упростить трудоустройство для граждан государств, не входящих в Евросоюз. Новый порядок трудоустройства позволит украинцам получать рабочие визы на полгода. После этого необходимо приехать в Германию, выбрать себе работодателя, в его сопровождении зарегистрироваться на бирже труда и приступить к работе.

Согласно этим правилам, после окончания срока визы надо будет покинуть страну, а через полгода опять можно заехать по той же схеме. Нынешняя система требует от соискателя заблаговременно определиться с работодателем и специальности. Причем не любой, а лишь той, по которой работодатель не смог никого найти в стране течение двух месяцев. Кроме этого, для многих специальностей необходимо обязательное знание языка. Например, чтобы устроиться медсестрой, нужно выучить немецкий до уровня не ниже В2. Однако и в этом случае есть лазейки. Работа сварщиков, водителей-дальнобойщиков в Германии оплачивается весьма достойно, но особых знаний языка не требует.

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