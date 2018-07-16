Курс валют на 17 липня: долар і євро зіграють в доганялки

Національний банк України (НБУ) встановив офіційний курс іноземної валюти на вівторок, 17 липня. Так, українську валюту зміцнили до 26,20 за долар. Про це свідчать офіційні дані на сайті регулятора.

Офіційні курси валют встановлені на такому рівні:

2620.6838 гривні за 100 доларів;

3071.4414 гривні за 100 євро;

4.2096 гривні за 10 рублів.

Таким чином, курс долара, в порівнянні з показниками у понеділок, 16 липня, впав у ціні на 3 копійки. Крім того, євро подорожчав на 15 копійок. Вартість 10 російських рублів зменшилася на 1 копійку.

Нагадаємо, що Європейський Союз змінює правила ввезення та вивезення валюти. І тепер ці правила будуть більш жорсткими. Згідно з інформацією Комітету постійних представників країн Європейського Союзу, до регламенту внесли зміни, які стосуються обов’язкового декларування готівки на суму від 10 000 євро. До готівкових, згідно з новими поправками, прирівняні тепер дорогоцінні прикраси, зливки і передоплачені платіжні картки, не прив’язані до рахунків у європейських банках.

Раніше інформаційний портал «Знай.uа» повідомляв про те, що нова криза в усьому світі, спровокований відтоком грошей з американських ринків країн, може спровокувати критичне падіння української національної валюти.Про це розповів фінансовий експерт Ерік Найман.

Він пояснив, при якому розвитку подій гривня впаде до 60 за долар, а також уточнив: подібний обмінний курс може з’явитися «у разі світової кризи». Експерт попередив, що такий сценарій стане потужним ударом для української економіки, оскільки на сьогоднішній день Україна просто не має резервів, які могли б хоч трохи згладити негативні фактори.

Також експерт зазначив, що українці можуть пом’якшити удар і трохи нівелювати негативні наслідки кризи, якщо проведуть структурні реформи. Головна умова — зробити це потрібно найближчим часом і в найкоротший термін.

«Не буває пізно. Почнемо раніше – раніше закінчимо всі ці структурні реформи. Просто чим пізніше ми це будемо робити, тим глибше буде криза в Україні», — підсумував Найман.





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