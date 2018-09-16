Курс валют на 16 сентября: доллар продолжает расти

Курс валют на 16 сентября 2018 года: НБУ поднял курс доллара, несмотря на победу гривны на межбанке в пятницу

В воскресенье 16 сентября продолжают действовать официальные курсы основных иностранных валют, которые Национальный банк Украины установил на пятницу:

100 долларов США – 2812,6838 гривны

100 евро – 3268,3386 гривны

10 российских рублей – 4.0979 гривны.

Курс доллара на 16 сентября установлен на уровне 28,13 гривны. Курс евро НБУ на 16 сентября находится на уровне 32,68 гривны.

Уже известно, что на понедельник 17 сентября НБУ повысил курс доллара до 2815,2072 грн. Официальный курс американской валюты вырос на 2,5 копейки.

В пятницу 14 сентября на украинском межбанке гривна смогла одержать победу, котировки по доллару с утра росли, но после обеда пошли вниз — даже без вмешательства НБУ. Американская валюта понизилась на 7 копеек в покупке и на 7 копейки в продаже. На момент закрытия торгов доллар упал до уровня 28,07/28,11 грн. Курс евро поднялся на межбанке к моменту окончания торгов в пятницу на 18 копеек в покупке и на 19 копеек в продаже — до 32,75/32,79.

Официальные курсы других иностранных валют на воскресенье 16 сентября 2018 года установлены на следующем уровне:

Злотый Польша – 7,58 грн

Фунт стерлингов Великобритания – 36,72 грн

Швейцарский франк – 29,01 грн

Юань Китай – 4,11 грн

Японская йена – 0,252 грн

Турецкая лира – 4,53 грн.

С первого сентября вступают в силу новые строительные нормы, и это сильно повлияет на украинский рынок недвижимости – не только на первичный, нововведения коснутся и предложений на вторичном рынке. Количество предложений вторички может быстро сократиться, так как квартиры в новострое значительно подскочат в цене.

Цены на старые квартиры если и не взлетят в цене, то останутся на прежнем уровне. В последнее время люди продавали жилье на вторичном рынке в Киеве для того, чтобы приобрести более комфортабельное жилье в пригороде. Однако теперь в поселках будет запрещено возводить дома выше пяти этажей, а значит, застройщикам придется брать больше земли для возведения малоэтажных домов — следовательно, такие квадратные метры станут на порядок дороже.

Кроме новых норм строительства, на цены на недвижимость влияет и рост курса доллара, который со временем отразится на стоимости жилья.

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