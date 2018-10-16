Курс валют на 16 октября: доллар отодвинулся еще дальше от психологического уровня

Курс валют на 16 октября 2018 года: после длинных выходных доллар подешевел на 5 копеек

На вторник 16 октября Нацбанк Украины установил официальные курсы основных иностранных валют на таком уровне:

100 долларов США – 2792.8166 гривны

100 евро – 3232.4059 гривны

10 российских рублей – 4.2331 гривны.

Курс доллара на 16 октября опустился на 5 копеек до 27,93 грн. Курс евро НБУ на 16 октября понизился дна 7 копеек до 32,32 грн. Курс российского рубля существенно вырос. Такие данные опубликованы на сайте регулятора.

В предыдущий банковский день, пятницу 12 октября, и на выходных действовали такие официальные курсы иностранных валют:

100 долларов США – 2798.4519 гривны

100 евро – 3239.2081 гривны

10 российских рублей – 4.1910 гривны.

На украинском межбанке в пятницу 12 октября Национальный банк в анонимно через Matching скупал валюту по цене 27,93 за доллар. Гривна с утра теснила доллар, и меры НБУ не позволили американской валюте опуститься ниже уровня 27,9. В результате к концу дня доллар даже прибавил 1 копейку в покупке и 2 копейки в продаже. Курс евро снизился на 13 копеек в покупке и на 11 копеек в продаже. Справочный курс доллара в пятницу составил 27,9241 грн. На момент завершения торгов на межбанке доллар вырос до 27,94/27,97 грн, евро подешевел до 32,24/32,28.

Официальные курсы других иностранных валют на вторник 16 октября 2018 года установлены НБУ на следующем уровне:

Злотый Польша – 7,53 грн

Фунт стерлингов Великобритания – 36,88 грн

Швейцарский франк – 28,18 грн

Юань Китай – 4,04 грн

Японская йена – 0,249 грн

Турецкая лира – 4,75 грн.

Согласно свежим отчетам Международного валютного фонда, Украина стала самой бедной страной в Европе по уровню ВВП на душу населения. По этому показателю Украину опережает даже Молдова.

В свежем отчете валютного фонда за октябрь не только увеличен показатель ВВП Украины, но был пересмотрен ВВП и других государств. В частности, были пересмотрены показатели Молдовы, благодаря чему она обогнала нашу страну в рейтинге. Теперь Молдова занимает 133 место в мировой рейтинге, имея показатели $2694,469 ВВП на душу населения. Украина же оказалась на 134 месте с 2656,01 долларов ВВП на душу населения. Реальная зарплата в соседней стране также выше, чем в Украине. Так, средняя официальная зарплата во втором квартале текущего года в Молдове составляет $375,82, а в Украине — $325.53. Помимо этого, Украина занимает последнее место в Европе и по уровню официальной средней зарплаты.

Напомним, новый скачок цен: в Украине подорожали основные продукты.

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