Курс валют на 16 июля: гривна одурачила доллар и евро

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс иностранной валюты на выходные дни, 14-15 июля. Так, украинскую валюту ослабили до 26,23 за доллар. Об этом свидетельствуют официальные данные на сайте регулятора.

Официальные курсы валют установлены на следующем уровне:

2623.3225 гривны за 100 долларов;

3054.3344 гривны за 100 евро (-9,3809);

4.2112 гривны за 10 рублей (-0,0086).

Таким образом, курс доллара, по сравнению с показателями в четверг, 12 июля, вырос в цене на 1 копейку. Кроме того, евро подешевел на 23 копейки. Стоимость 10 российских рублей уменьшилась на 1 копейку.

Напомним, что Европейский Союз меняет правила ввоза и вывоза валюты. И теперь эти правила будут более жесткими. Согласно информации Комитета постоянных представителей стран Европейского Союза, в регламент внесли изменения, которые касаются обязательного декларирования наличных на сумму от 10 000 евро. К наличным, согласно новым поправкам, приравнены теперь драгоценные украшения, слитки и предоплаченные платежные карты, не привязанные к счетам в европейских банках.

Ранее информационный портал «Знай.ua» сообщал о том, что новый кризис во всем мире, спровоцированный оттоком денег из развивающихся американских рынков, может спровоцировать критическое падение украинской национальной валюты.Об этом рассказал финансовый эксперт Эрик Найман.

Он объяснил, при каком развитии событий гривна рухнет до 60 за доллар, а также уточнил: подобный обменный курс может появиться «в случае мирового кризиса». Эксперт предупредил, что такой сценарий станет мощным ударом для украинской экономики, поскольку на сегодняшний день Украина просто не имеет резервов, которые могли бы хоть немного сгладить негативные факторы.

Также эксперт отметил, что украинцы могут смягчить удар и немного нивелировать негативные последствия кризиса, если проведут структурные реформы. Главное условие — сделать это нужно в ближайшее время и в кратчайший срок.

«Не бывает поздно. Начнем раньше – раньше закончим все эти структурные реформы. Просто чем позднее мы это будем делать, тем глубже будет кризис в Украине», — подытожил Найман.





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