Курс валют на 16 июля: евро повздорил с долларом

Национальный банк Украины опубликовал официальный курс иностранных валют на 16 июля 2019 года. Курс доллара по сравнению с показателями в понедельник, 15 июля, понизился в цене и теперь составляет 25,74 гривен. Об этом сообщает пресс-служба официального регулятора.
Читай Знай.ua в обновленном чате Viber! Присоединяйтесь!
Курс валют Нацбанка на 16 июля
Официальные курсы валют установлены на таком уровне:
— 100 долларов США – 2574.0920 гривен;
— 100 евро – 2900.7443 гривен;
— 10 российских рублей – 4.0970 гривны.
Популярные статьи сейчас
Показать еще
Как видно по этим показателям, евро вырос в цене 2 копейки, а стоимость российского рубля с понедельника почти не изменилась. Кроме того, доллар стал дешевле на 2 копейки.
Напомним, советник президента Владимира Зеленского Олег Устенко объяснил связь между досрочными парламентскими выборами в Украине и кредитом МВФ.
Как сообщал портал Знай.ua, высока вероятность, что к концу 2019 года валюта США все же может подорожать до 30 грн за доллар, евро в этом случае будет стоить 33 грн.
Также портал Знай.ua писал, что Украина может удержать макрофинансовую стабильность без очередного транша Международного валютного фонда.