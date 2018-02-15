Курс валют на 16 февраля: гривна падает

Фото: Пресс-центр НБУ

Курсы валют НБУ

Национальный банк ослабил официальный курс гривны к доллару почти на 22 копейки. В то же время курс национальной валюты к евро укрепился на 29 копеек.



Национальный банк Украины на 16 февраля 2018 года ослабил курс национальной валюты до 26,75 гривен за доллар по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.



НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:



– 100 долларов США – 2675.9805 гривны (+10,5043);



– 100 евро – 3343.1024 гривны (+51,7724);



– 10 российских рублей – 4.7286 гривны (+0,1002).



Торги на межбанковском валютном рынке закрылись долларом по 26,84-26,88 грн.



Евровалюта подорожала в покупке на 69 коп., а в продаже на 68 коп. и составила 33,54-33,58 грн.



Курс российского рубля в покупке и продаже подорожал на 12 коп. – до 0,474-0,475 грн.



Напомним, валовый внутренний продукт Украины в 2017 году вырос на 2,2%.

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