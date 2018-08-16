Курс валют на 16 августа: гривна прекратила издеваться

В четверг, 16 августа, на валютном рынке произошли небольшие, но приятные перемены: украинская валюта перестала бесконечно падать, а вот европейская — наоборот, полетела вниз. Хотя по-прежнему находится за психологической отметкой.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы регулятора, передает портал Рoliteka.

Так, Национальный банк Украины установил следующий курс валют на 16 августа:

1 доллар США – 27,44 гривны

1 евро – 31,07 гривен

10 российских рублей – 4,13 гривен

Выходит, что по сравнению с показателями прошлого дня стоимость долара упала на копейку, а евро — на все 24. Десять российских рублей стали стоить на 2 копейки больше.

Глава регулятора Яков Смолий заявил, ситуация на валютном рынке остается благоприятной: «Укрепление курса гривни, которое наблюдается с конца января, свидетельствует, что на рынке доминируют благоприятные факторы, под влиянием которых … на межбанковском рынке росло предложение валюты со стороны клиентов при снижении спроса на нее».

Согласно консенсус-прогнозу Министерства экономического развития и торговли, средний курс доллара в Украине в 2018 году, по базовому сценарию, составит 28,95 грн/доллар, а в 2019 году – 32 грн за доллар.

Эксперт развенчал популярный среди украинцев миф о «долларе по 8» и Януковиче. На самом деле искусственное удержание курса доллара на уровне 8 гривен за времена президента Виктора Януковича и премьер-министра Николая Азарова привело к тому, что золотовалютные резервы Украины значительно сократились.

Тем временем представители Нацбанка подтвердили инфляционный прогноз на 2018 год: по итогам апреля этот показатель составляет 8,9%. По данным Государственной службой статистики, в апреле потребительская инфляция продолжила замедляться третий месяц подряд и составила 13,1% в годовом измерении (по сравнению с 13,2% в марте). Инфляция в месячном измерении снизилась с 1,1% в марте до 0,8% в апреле.

Напомним, до конца лета украинцы могут быть спокойны, так как в Украине, по словам экспертов, не ожидается существенных изменений курса доллара к гривне.

Как сообщал портал Знай.ua, новый кризис во всем мире, спровоцированный оттоком денег из развивающихся американских рынков, может спровоцировать критическое падение украинской национальной валюты.

Также портал Знай.ua писал, что в Киеве в августе могут начаться перебои с электроэнергией, а подготовка к отопительному сезону окажется под угрозой срыва.





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