Курс валют на 15 октября: доллар за выходные еще больше подешевел

Курс валют на 15 октября 2018 года: НБУ еще больше укрепил гривну, доллар подешевел еще на 5 копеек.

В понедельник 15 октября, праздничный день в Украине, продолжают действовать официальные курсы основных иностранных валют, которые Национальный банк Украины установил на пятницу:

100 долларов США – 2798.4519 гривны

100 евро – 3239.2081 гривны

10 российских рублей – 4.1910 гривны.

Курс доллара на 15 октября находится на уровне 27,98 грн. Курс евро НБУ на 15 октября составляет 32,39 грн.

Уже известно, что на 16 октября НБУ установил официальные курсы иностранных валют на следующем уровне:

100 долларов США – 2792.8166 гривны

100 евро – 3232.4059 гривны

10 российских рублей – 4.2331 гривны.

На украинском межбанке в пятницу 12 октября Нацбанк в анонимном формате через Matching покупал валюту по цене 27,93 за доллар. Гривна теснила доллар, и только действия НБУ не позволили американской валюте опуститься ниже уровня 27,9. В результате к концу дня доллар подорожал на 1 копейку в покупке и на 2 копейки в продаже. Курс евро снизился на 13 копеек в покупке и на 11 копеек в продаже. Справочный курс доллара в пятницу был установлен на уровне 27,9241 грн. На момент завершения торгов на межбанке доллар вырос до 27,94/27,97 грн, евро понизился до 32,24/32,28.

Официальные курсы других иностранных валют в понедельник 15 октября 2018 года установлены Нацбанком на следующем уровне:

Злотый Польша – 7,50 грн

Фунт стерлингов Великобритания – 37,02 грн

Швейцарский франк – 28,34 грн

Юань Китай – 4,05 грн

Японская йена – 0,249 грн

Турецкая лира – 4,67 грн.

Стало известно, сколько украинцев получают неофициальную зарплату. В Украине достаточно высокий уровень тенизации оплаты труда. 46% субъектов хозяйствования, которые проверялись на предмет выплат зарплат «в конвертах», имеют нарушения. Об этом заявил исполняющий обязанности заместителя председателя ГФС Украины Евгений Бамбизов.

«По данным Госстата, 8 миллионов из 26 миллионов работающих украинцев получают зарплату в конвертах — полностью или частично. То есть масштабы весьма существенные», — сообщил он. Тенизация оплаты труда приводит к недополучению огромных сумм налогов местными бюджетами, добавил чиновник. В октябре начнется массовая проверка работодателей на предмет нелегального трудоустройства. Штраф для работодателя за одного неоформленного работника составит 112 тыс. грн.

Напомним, новый скачок цен: в Украине подорожали основные продукты.

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