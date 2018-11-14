Курс валют на 15 ноября: гривну укрепили

Фото: Деловая столица

Курс валют от НБУ на 15 ноября

Национальный банк укрепил курс гривны. Курс доллара на межбанке в покупке и продаже снизился.



Национальный банк Украины установил на четверг, 15 ноября, официальные курсы валют на уровне:



– 100 долларов США – 2 783,9406 (-7,8756 грн);



– 100 евро – 3 144,7393 гривны (+0,8751 грн).



По данным IBC.ua, курс доллара на межбанковском валютном рынке в среду упал на четыре копейки, а в продаже – на семь копеек, до 27,85-27,89 грн.



Котировки евро в покупке вырос на четыре копейки, а продаже – на одну копейку, до 31,41-31,43 грн.



Украинский бизнес дал валютный прогноз на 2019 год



Ранее международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s Global Ratings прогнозирует обменный курс гривны к доллару на конец текущего года на уровне 29,5 грн/долл. Аналитики агентства также дали прогноз по украинской валюте на три ближайшие года.







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