Курс валют на 15 ноября: гривна стала Фениксом

Стало известно, каким будет курс иностранных валют по данным Национального банка Украины (НБУ) в четверг, 15 ноября. По сравнению с показателями в среду, 14 ноября, гривна укрепилась в своих позициях, ее показатель – 27,83 за доллар. Об этом сообщает пресс-служба официального регулятора.

Курс валют НБУ на 15 ноября

Официальные курсы валют установлены на таком уровне:

100 долларов США – 2783.9406 гривен;

100 евро – 3144.7393 гривна;

10 российских рублей – 4.0942 гривны.

Как видно по этим показателям, евро вырос в цене на 1 копейку, а стоимость российского рубля со среды уменьшилась еще на 3 копейки. Кроме того, курс доллар стал дешевле на 8 копеек.

Тем временем финансовые эксперты констатируют положительную тенденцию на валютном рынке — доллар немного упал в цене, а гривна в свою очередь окрепла. Положительно на курсе гривны сказалось размещение Украиной еврооблигаций на сумму 2 млрд. долларов.

«На курс гривны размещения еврооблигаций может повлиять положительно, потому что поступления в страну в 2 млрд. долларов – это положительная тенденция, увеличение резервов Нацбанка и возможности для валютных интервенций», – объяснил эксперт.

Доллар также подешевел в обменниках и кассах. Так, минимальная стоимость наличного доллара на продажу населению просела на 3 копейки – до 28,17 грн., а диапазон средней стоимости расширился до 28,25-28,40 грн. При этом покупка долларов у населения осуществляется в рамках 27,35-28,20 грн.

Напомним, что Совет национального банка предлагает разработать программу выпуска целевых облигаций внутреннего госзайма для финансирования отдельных отраслей экономики. Соответствующее решение принял и подписал глава Совета НБУ Богдан Данилишин.

Как сообщал портал Знай.ua, украинцы могут даже не догадываться о том, что на их имя кто-то пытается взять кредит. Ведь в некоторых предприятиях для этого не нужны даже оригиналы документов или подпись.

Также портал Знай.ua писал, что в Украину уже не вернется «сладкий» курс «по 8». Однако положительные изменения на отечественном валютном рынке, скорее всего, возможны. Эксперты рассказали, как в Украине может измениться курс национальной валюты.

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