Курс валют на 15 июня: гривну ослабили

Фото: Корреспондент.net

Курс валют от НБУ на 15 июня

НБУ незначительно ослабил курс гривны. Курс доллара на межбанке вырос на восемь копеек, а в продаже — на девять.



Национальный банк Украины установил на пятницу, 15 июня, официальные курсы валют на уровне:



– 100 долларов США – 2621,9678 гривны (+9,5468);



– 100 евро – 3075,5682 гривны (+2,3161);



– 10 российских рублей – 4,2119 гривны (+0,0728).



Евровалюта в покупке не изменилась, а в продаже подорожала на 1 коп. и составила 30,74-30,78 грн. Российский рубль также незначительно подорожал и в покупке, и в продаже – до 0,422-0,423 грн.



Как сообщалось, международное рейтинговое агентство Standard&Poor’s прогнозирует курс гривны на конец 2018 года на уровне 29,50 грн/долл., на конец 2019 года – 30,5 грн/долл.







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